Захарова назвала исступлением киевского режима штурм помещений Киево-Печерской лавры

Это показывает потерю самообладания украинскими властями, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Штурм помещений Киево-Печерской лавры украинской полицией показывает потерю самообладания киевскими властями. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на сообщения о том, что украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов. "Исступление киевского режима", - прокомментировала Захарова.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.