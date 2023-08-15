Путин заявил, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет

По словам президента РФ, мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет, всему мировому сообществу предстоит вместе созидать контуры будущего. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира. Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни", - сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что также укрепляются новые экономические и политические центры. Все это, по его словам, "способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное - реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей".

Приветствуя участников конференции, Путин подчеркнул, что такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии крайне важны и востребованы, потому что "всему мировому сообществу именно вместе, на равных предстоит созидать контуры будущего".