15 августа, 07:19,
обновлено 15 августа, 07:29
Московская конференция по безопасности

Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал

© ТАСС/ Kremlin.ru

По словам президента РФ, альянс использует военные и невоенные средства давления

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

"Страны - члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", - сказал российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосковская конференция по безопасности
© Информационное агентство ТАСС
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