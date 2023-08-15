Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал

По словам президента РФ, альянс использует военные и невоенные средства давления

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

"Страны - члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями", - сказал российский лидер.