Путин допустил интеграцию НАТО со структурами AUKUS в АТР

По словам российского лидера, США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не исключена интеграция сил блока с силами AUKUS, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия", - сказал глава государства. Он отметил, что продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, "по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений".

"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - подчеркнул Путин.

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.