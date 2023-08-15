Путин указал на попытки некоторых стран стравливать народы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на попытки некоторых государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

"В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.