15 августа, 07:20,
обновлено 15 августа, 07:40

Путин указал на попытки некоторых стран стравливать народы

© ТАСС/ Kremlin.ru

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на попытки некоторых государств стравливать народы, провоцировать конфликты и принуждать к вассальной покорности страны в рамках неоколониализма.

"В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна: и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы", - сказал Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация