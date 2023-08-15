Путин назвал ситуацию на Украине "политикой подливания масла в огонь" со стороны Запада

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Запад делает все для расширения конфликта на Украине и втягивания в него новых стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

"К чему приводит эта политика (со стороны Запада - прим. ТАСС) подливания масла в огонь - хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - сказал российский лидер.