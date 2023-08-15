Путин заявил, что вызовы безопасности в мире порождены неоколониализмом Запада

По словам президента России, в различных регионах планеты "тлеют очаги напряженности"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вызовы безопасности в разных регионах мира порождены геополитическими авантюрами и неоколониализмом Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, в различных регионах планеты "тлеют очаги напряженности". "И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада", - сказал российский лидер. В качестве примера он привел ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, отметив, что Центрально-Африканская Республика и Мали "оказались под прямым ударом многочисленных террористических групп после того, как США и их союзники развязали агрессию против Ливии, что привело к развалу ливийского государства".

По словам президента РФ, только объединив усилия мирового сообщества, можно "снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития".

"Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии", - подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что Московская конференция по международной безопасности внесет свой вклад в развитие конструктивного сотрудничества между странами.