Медведев встретится с кандидатами на посты глав регионов от "Единой России" 24 августа

Ожидается обсуждение перспектив развития территорий, отметил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 августа проведет встречу со всеми кандидатами на посты глав субъектов РФ от партии, это традиционная "сверка часов", сообщил ТАСС сообщил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"На 24 августа такая встреча запланирована, она состоится сразу со всеми кандидатами", - сказал он.

По словам Перминова, это "добрая традиция". "Сверяем часы, обсуждаем перспективы развития регионов и задачи, стоящие как перед каждым регионом, так и на федеральном уровне", - отметил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.