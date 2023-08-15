15 августа, 07:51
Московская конференция по безопасности

Шойгу заявил об активном взаимодействии Запада с вооруженными группировками в Афганистане

При этом интересы мирных граждан и стабильность государственной власти в расчет не принимаются, отметил министр обороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Основные угрозы безопасности Центральной Азии сейчас формируются на территории Афганистана, где усиливается влияние международных террористических организаций, а западные государства все активнее взаимодействуют с непуштунскими вооруженными формированиями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Безопасность российских союзников по ОДКБ в Центральной Азии - ключевой приоритет работы российского военного ведомства. Сегодня основные вызовы и угрозы для региона формируются на территории Афганистана, где после десятилетий американского протектората усиливается влияние международных террористических организаций", - сказал он.

Как отметил министр, западные страны все активнее взаимодействуют с различными национальными непуштунскими вооруженными формированиями. "Замысел их действий понятен. С одной стороны, создается конфликтный очаг в пограничных районах наших партнеров, а с другой, предлагается военная помощь по нейтрализации конфликта. При этом интересы мирных граждан и стабильность государственной власти в расчет не принимаются", - добавил Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичАфганистанРоссияМосковская конференция по безопасности
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