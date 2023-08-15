Около 3,5 тыс. человек присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы

В этом году планируется набрать порядка 10 тыс. добровольцев

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. москвичей присоединись к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы с момента открытия регистрации 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году.

"С момента открытия регистрации 8 августа к Корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 3,5 тыс. человек. Практически все они записываются в корпус не первый год. Все, кто успешно пройдет обучение, будут работать на предстоящих сентябрьских выборах", - значится в сообщении.

Как отметил руководитель штаба и корпуса Вадим Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году планируется набрать порядка 10 тыс. добровольцев. "Город огромный, участков много, поэтому этого количества с запасом хватит, чтобы обеспечить все участки наблюдателями, которых готовит корпус. Всегда мы учитываем резерв в случае, если кто-то по какой-то причине вдруг не сможет присутствовать в дни голосования. Как правило, из года в год самыми первыми записываются люди опытные, те, кто с нами проходят не первую кампанию. Это наш костяк корпуса. Они буквально на низком старте ждут открытия записи", - добавил он.

Очные занятия стартовали для присоединившихся к корпусу наблюдателей 12 августа. Образовательная программа состоит из онлайн-курса и лекций на площадках МГУУ правительства Москвы. Обучение обязаны пройти все, вне зависимости от опыта наблюдателя, так как программа каждый год обновляется и уточняется в связи с дополнениями в избирательном законодательстве.

Присоединиться к корпусу можно на официальном сайте. Стать наблюдателем может гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Москвы.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.