Посольство России не получало данных о задержании фигуранта дела об убийстве посла Карлова

Газета Hürriyet сообщала, что спецслужбы Турции задержали еще одного фигуранта дела об убийстве посла России в Анкаре

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Посольство России в Анкаре пока не получало от властей Турции сведений о задержании нового фигуранта дела об убийстве в 2016 году российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Пока мы такой информации от турецких правоохранительных органов не получали", - сказали в посольстве.

Газета Hürriyet сообщила, что спецслужбы Турции задержали еще одного фигуранта дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова. По ее данным, под стражу взята супруга полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который совершил нападение и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Операция была проведена в Стамбуле 14 августа. По данным источников в полиции, Айше Согют - так зовут задержанную - является членом запрещенной в Турции организации ФЕТО, которую в Анкаре обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Ранее она была заочно приговорена к 9 годам лишения свободы по статье об участии в деятельности террористической организации.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен турецкими властями 9 марта 2021 года. Пять человек были приговорены к пожизненным заключениям, восемь - на сроки от пяти до пятнадцати лет тюрьмы, шестеро обвиняемых были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.