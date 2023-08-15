При этом западные страны не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году, отметил глава МИД России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад дружно реагирует на госпереворот в Нигере, требуя возвращения к демократии почти любыми средствами, при этом западные страны не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Он указал на "срежиссированный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года кровавый государственный переворот в Киеве". "Как дружно Запад сейчас реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии чуть ли не любыми средствами. Тогда, в феврале 2014 года, смещение легитимного президента [произошло], повторюсь, через кровавый госпереворот", - сказал он.