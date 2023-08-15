15 августа, 08:25,
обновлено 15 августа, 08:47
Попытка госпереворота в Нигере

Лавров: Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами

При этом западные страны не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году, отметил глава МИД России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Запад дружно реагирует на госпереворот в Нигере, требуя возвращения к демократии почти любыми средствами, при этом западные страны не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

Он указал на "срежиссированный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года кровавый государственный переворот в Киеве". "Как дружно Запад сейчас реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии чуть ли не любыми средствами. Тогда, в феврале 2014 года, смещение легитимного президента [произошло], повторюсь, через кровавый госпереворот", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаНигерРоссияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация