Лавров: США готовы покуситься на ДНЯО, чтобы вывести из него свой ядерный проект в AUKUS

Как заявил глава МИД РФ, "целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в попытках вывести из-под его действия свой ядерный проект в рамках AUKUS (АУКУС, в него входят Австралия, Великобритания и США). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос и готовы сейчас, уже есть и такие опасения, покуситься на один из краеугольных элементов глобальной архитектуры безопасности - Договор о нераспространении ядерного оружия. В частности, мы это наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из процедур этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS, в который англосаксы уже завлекают и Японию, и Южную Корею", - сказал он.

"В этом ряду и отказ американцев и натовцев по-честному обсуждать выдвинутую в декабре 2021 года президентом [России Владимиром] Путиным инициативу по юридически обязывающим гарантиям безопасности", - добавил российский министр.