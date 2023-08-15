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обновлено 15 августа, 08:57

Лавров заявил, что РФ ценит усилия Глобального Юга по помощи в урегулировании на Украине

По словам главы МИД России, принципиально важно, что соответствующие предложения опираются на четкое понимание истинных причин и природы происходящего как следствия подрыва Западом принципа неделимости безопасности

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия ценит усилия стран Глобального Юга в содействии поиску реалистичных путей разрешения украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы ценим искреннюю заинтересованность Китая, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Египта, Индии, других стран Глобального Юга в содействии поиску справедливых, реалистичных путей к урегулированию, об этом не раз говорил президент [РФ Владимир Путин]", - сказал министр иностранных дел.

По словам Лаврова, принципиально важно, что соответствующие предложения опираются на четкое понимание истинных причин и природы происходящего как следствия подрыва Западом принципа неделимости безопасности.

Одновременно с этим глава МИД РФ обратил внимание, что Киев и его западные спонсоры пытаются "правдами и неправдами ангажировать другие страны на поддержку так называемой формулы мира [президента Украины Владимира] Зеленского", суть которой в ультимативном требовании вернуть Украину в границы 1991 года.

"Хотел бы призвать всех, кого заманивают в эту игру, помнить о том, что киевский режим открыто продекларировал задачу уничтожить все русское на неподконтрольных ему сейчас территориях. Вот что для этих людей означает требование вернуть Украину в границы 1991 года", - пояснил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияМосковская конференция по безопасностиВоенная операция на Украине
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