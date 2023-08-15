Лавров: Запад игнорирует сигналы об опасности распространения поставляемого Киеву оружия

Все российские сигналы игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистких целях, отметил глава МИД РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Страны Запада игнорируют все отрезвляющие сигналы России об опасности распространения поставляемого Киеву вооружения по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня США и НАТО, Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России, расколу Русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт, провоцируя при этом бесконтрольное расползание [оружия] по всему миру", - сказал глава МИД РФ.

"Все наши отрезвляющие сигналы игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях", - подчеркнул он. "На этот счет уже немало фактов предъявлено, - продолжил министр. - [Запад] безответственно и существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав".

При этом, по словам Лаврова, очевидно, что "попытка надломить Россию руками украинских нацистов является элементом стратегического курса по реанимации однополярного мироустройства". "Та же цель преследуется и в других регионах, где любое несогласие становится объектом угроз и шантажа, чтобы устранить препятствия на пути гегемонистских планов Вашингтона", - заключил глава российской дипломатии.