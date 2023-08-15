Нарышкин заявил об обезумевшем МУС, не замечающем гибели детей Донбасса от атак Киева

Глава СВР напомнил, что с 2014 года и до начала СВО только в ДНР, по официальным данным, погибли 4 тыс. 374 человека, в том числе 91 ребенок

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) называет спасение российской стороной детей из зоны боевых действий преступлением, при этом не замечает гибели детей Донбасса от рук Киева, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

"МУС настолько обезумел, что называет спасение детей из зоны боевых действий преступлением, при этом он в упор не замечает убийство детей Донбасса, ставших жертвами бомбардировок украинских неонацистов", - заявил Нарышкин. Он напомнил, что с 2014 года и до начала СВО только в ДНР, по официальным данным, погибли 4 тыс. 374 человека, в том числе 91 ребенок. "И ни одна западная структура на это не отреагировала", - подчеркнул глава СВР.

В целом он обратил внимание на предвзятость западного правосудия, назвав ее хорошо известной. "Так называемый МУС давно превратился в дубину для наказания неугодных коллективному Западу лидеров, главным образом, африканских стран. Сегодня этот фиктивный судебный орган, в котором, напомню, не участвует более трети государств - членов ООН с половиной населения земного шара, пытается замахнуться и на нашу страну", - продолжил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что США не признают юрисдикцию МУС, поскольку полагают, что это ограничило бы их суверенитет. "Тем не менее, администрация [президента США Джо] Байдена приветствовала выдвинутые с Гаагской площадки обвинения в адрес Москвы", - добавил он.

"Но если Белый дом так беспокоит судьба детей, то почему бы ему не обратить взоры в сторону американско-мексиканской границы? Там в результате миграционного кризиса числятся пропавшими 85 тыс. детей. Что тут скажешь? Горе тем, которые зло называют добром, а добро - злом, тьму почитают светом, а свет - тьмой", - заключил Нарышкин.