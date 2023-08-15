Запад руками Киева четко дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют, отметил глава СВР

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Каноническая православная церковь физически уничтожается на Украине, для Киева здесь не существует красных линий. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности. В Европе и Соединенных Штатах разрешено почти все: спиливать христианские кресты, сжигать Коран, святотатствовать и богохульничать. Чего действительно нельзя, так это защищать свою веру, относиться к ней серьезно. Логика глобалистов понятна - в эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов, а значит они должны быть ликвидированы", - сказал он.

"Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине, где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь. Запад руками киевской хунты четко дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют", - добавил Нарышкин.

Как отметил глава СВР, "составляются расстрельные списки", и "люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам". "Аналогичную агрессивную политику США и их пособники десятилетиями проводили в странах Латинской Америки, Африки и Азии, жестко расправлялись со всеми, кто смел выступать против американского неоимпериализма", - подчеркнул он.