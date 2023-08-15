Лавров: расширение БРИКС укрепит объединение и повысит его вес на мировой арене

Глава МИД РФ отметил бурный рост авторитета и притягательности БРИКС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) позволит объединению нарастить свой вес на мировой политической арене. Такое мнение министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

"Одним из ключевых вопросов на повестке предстоящего в этом месяце саммита в Йоханнесбурге будет расширение БРИКС, которое, несомненно, существенно укрепит данное объединение и повысит его вес в мировых делах", - сказал он.

Глава российской дипломатии отметил бурный рост авторитета и притягательности БРИКС, в рамках которого, по его словам, "страны с разными политическими системами, самобытными ценностными платформами подают пример многополярной дипломатии, нацеленной на согласование на равноправной основе эффективных форм торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного взаимодействия, форм, защищенных от диктата извне". Он также отметил и нарастание внешнеполитической координации.