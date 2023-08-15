Нарышкин заявил о растущей оторванности властей США от остального мира

По словам директора СВР, "лицемерие и цинизм несовместимы с моральным лидерством и тем более мессианством"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Оторванность американской администрации от реальности все больше нарастает, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита давно живет в известном ей одной радужном мире, где США по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать, а реальность такова, что они давно уже превратились в другую гегемонию, которая упорно пытается заставить других делать то, во что сама не верит, и чему совершенно не соответствует", - сказал он.

По словам директора СВР, "лицемерие и цинизм несовместимы с моральным лидерством и тем более мессианством". "Моя убежденность в торжестве многополярности опирается не только на самоотверженность России и ее единомышленников, но и на данные о глубоком кризисе однополярного миропорядка во главе с США", - отметил Нарышкин.