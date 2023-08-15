Нарышкин: Белый дом борется с коррупцией, но в семье Байдена она стала притчей во языцех

По словам директора СВР, "новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения" появляются "практически постоянно"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена сделала борьбу с коррупцией своим знаменем, однако среди членов семьи президента Соединенных Штатов факты коррупции стали притчей во языцех. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"В качестве основания для введения санкций нередко выступают обвинения в коррупции. Администрация Байдена вывела борьбу с этим злом на глобальный уровень, можно сказать, сделала ее своим знаменем", - указал глава СВР. Он подчеркнул, что при этом "факты вопиющей коррупции в семье самого президента США стали притчей во языцех".

Нарышкин обратил внимание на то, что случаи коррупции в семье Байдена неоднократно становились предметом разбирательства компетентных американских органов. "Однако, под давлением Белого дома расследования неизменно заканчиваются "пшиком", - подчеркнул он.

Как отметил директор СВР, "новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения" появляются "практически постоянно".