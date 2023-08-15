Лавров назвал позиция Запада по Тайваню примером высшего цинизма

Как отметил глава МИД РФ, "заявляется без тени стыда о приверженности концепции одного Китая, но при этом жестко требуется от всех не нарушать статус-кво"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Практические действия Запада в отношении Тайваня, включая накачивание острова современными вооружениями, являются примером высшего цинизма на фоне декларируемой приверженности концепции одного Китая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Пример высшего цинизма - позиция Запада по Тайваню: заявляется без тени стыда о приверженности концепции одного Китая, но при этом жестко требуется от всех не нарушать статус-кво, - отметил он. - А статус-кво означает, как мы видим по практическим действиям, отношение к Тайваню как к независимому государству, статус-кво означает накачивание Тайваня современными вооружениями, как, собственно, это делается и в отношении киевского режима".

В качестве еще одного примера "пагубного воздействия США на дела в этом регионе" глава внешнеполитического ведомства привел "постоянное нагнетание напряженности на Корейском полуострове", подтягивание к собственной "жесткой, негативной, агрессивной позиции Японии и Южной Кореи и отказ от равноправного диалога с участием Корейской Народно-Демократической Республики, который готовы поддержать РФ и Китай".