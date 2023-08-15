Президенты России и Мали подчеркнули важность мирного урегулирования ситуации в Нигере

Владимир Путин и Ассими Гоита в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами", - указано в сообщении.

Кроме того, в продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, было обсуждено несколько вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, добавили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

Второй саммит Россия - Африка прошел в конце июля в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге, параллельно состоялись экономический и гуманитарный форум. Путин на двусторонней встрече с Гоитой на полях саммита сообщил, что кабмин РФ выделил $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия. В свою очередь Гоита поблагодарил Путина за усилия по обеспечению мира и стабильности и заявил о готовности Мали укреплять сотрудничество с Россией.