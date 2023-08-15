Лавров заявил, что ООН необходимо активизировать усилия по противодействию терроризму

Из вызовов мировой безопасности особую актуальность приобрела проблематика военно-биологической деятельности, подчеркнул глава МИД РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. ООН должна проявить инициативу и активизировать усилия по противодействию терроризму без каких-либо двойных стандартов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Всем следует извлечь уроки из трагических последствий развязанных США и их союзниками войн, и считаем важным, чтобы ООН, которая как-то в последнее время затихла на этом направлении, проявила здесь инициативу и активизировала усилия в сфере контртеррора без каких-либо двойных стандартов", - заявил он.

Кроме того, из вызовов мировой безопасности особую актуальность сегодня приобрела проблематика военно-биологической деятельности, подчеркнул министр. "Прежде всего в сфере фактов неконтролируемой военно-биологической деятельности США и ряда их союзников в различных регионах мира, о чем подробнейшим образом регулярно информирует наше министерство обороны, - добавил он. - Эта деятельность осуществляется вразрез с обязательствами по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, и необходимо активнее добиваться безотлагательного укрепления этой конвенции, создав в ее рамках юридически обязывающий, транспарентный механизм верификации программ, которые реализуют страны-участницы".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.