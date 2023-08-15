Путин поприветствовал участников экспедиции "Чистая Арктика Восток - 77"

Президент России отметил, что масштаб комплексной континентальной арктической экспедиции впечатляет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам старта комплексной континентальной арктической экспедиции "Чистая Арктика Восток - 77", отметив масштаб проекта. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет: в сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления ее природного, промышленного потенциала. Маршрут экспедиции, составляющий 12 тыс. км, пролегает через 19 регионов нашей страны и предусматривает большую, насыщенную программу", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что наряду с известными учеными и экспертами в экспедиции принимают участие молодые специалисты научные сотрудники РАН и государственных музеев, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, волонтеры и добровольцы.

Путин поблагодарил участников за инициативность, стремление внести свой вклад в сбережение богатейшей природы страны, в динамичное развитие арктических территорий и пожелал им успехов в осуществлении намеченных планов.