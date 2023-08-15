Нарышкин сравнил становление нового миропорядка с "буйным садом", где растет самосознание

По словам директора Службы внешней разведки, мир больше не является "ровным американским газоном"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Мир больше не является однополярным, "ровным американским газоном", а сравним с "буйным садом", где повсюду растет уровень национального самосознания. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мир больше не однополярный, не биполярный, он стал гораздо более сложным. Можно сказать, что это уже не ровный американский газон, а буйный сад, в котором расцветают сто цветов. Во всех регионах планеты наблюдается рост национального самосознания, стремление к укреплению региональной интеграции", - сказал он.

По словам Нарышкина, высказывание главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, назвавшего ЕС цветущим садом, окруженным джунглями, является иллюстрацией "фигурности неоколониальных подходов среди евроатлантических элит". "В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница в истории перевернута", - сказал он.

Директор СВР указал, что в таких условиях БРИКС имеет большой потенциал с точки зрения формирования архитектуры международных отношений и отметил, что аббревиатура объединения созвучна со словом "кирпич" в переводе на английский язык. Нарышкин заявил, что такие "кирпичи", как страны БРИКС, являются фундаментом равноправного мира.

"Здание многополярности будет расти и крепнуть, защищая права народов на суверенитет и идентичность, развивая реальную экономику. Никакому на свете зверю не удастся разрушить это здание", - заключил он.