Посольство Афганистана в РФ за два года правления талибов не поменяло флаг на новый

Над зданием диппредставительства этой страны на улице Поварская поднят черно-красно-зеленый флаг

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Афганское посольство в Москве не стало менять триколор Исламской Республики Афганистан на флаг движения "Талибан" (запрещено в РФ) спустя ровно два года со дня прихода талибов к власти. Черно-красно-зеленый флаг по-прежнему поднят над зданием диппредставительства этой страны на улице Поварская, убедился корреспондент ТАСС.

Движение "Талибан" установило власть в Кабуле 15 августа 2021 после того, как США объявили о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана. Талибы вошли в афганскую столицу без боя, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого до сих пор не признала ни одна страна.

Талибы обязали государственные структуры страны использовать белый флаг "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой - свидетельством веры, надписью на арабском языке, выполненной в каллиграфическом стиле - вместо прежнего государственного флага страны. Однако в мае 2022 года источник в афганском диппредставительстве сообщил ТАСС, что посольство в Москве пока не планирует менять флаг, несмотря на то, что дипмиссию к тому моменту возглавил назначенный талибами временный поверенный в делах Афганистана Джамал Насир Гарвал.

Он стал первым дипломатом, направленным талибами в Россию. 6 апреля 2022 года МИД России направил посольству Афганистана ноту о признании Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова охарактеризовала это как шаг на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов, подчеркнув, что об официальном признании режима талибов в Афганистане говорить пока преждевременно. 29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Гарвал приступил к работе.