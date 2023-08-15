Единороссы 7 сентября откроют ситуационные центры для наблюдения за выборами

По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, специалисты будут отслеживать информацию о ситуации на избирательных участках, отрабатывать и анализировать сообщения от наблюдателей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" 7 сентября запустит систему ситуационных центров для наблюдения за выборами в единый день голосования. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Во вторник партия по видео-конференц-связи (ВКС) провела первый обучающий семинар для наблюдателей от "Единой России" в центральном исполкоме партии. Участие в нем приняли все региональные отделения и штабы общественной поддержки. Всего "Единая Россия" планирует направить на участки, в том числе в новые регионы, 36 тыс. человек.

"7 сентября мы запустим работу системы ситуационных центров - федерального и региональных. Наши специалисты будут отслеживать информацию о ситуации на избирательных участках, отрабатывать и анализировать сообщения от наблюдателей. Это опытные юристы, которые в деталях понимают весь избирательный процесс и могут оперативно ответить на возникающие вопросы. Для нас самое главное не допустить никаких нарушений в ходе голосования", - сказал Перминов, добавив, что 28 августа "Единая Россия" проведет традиционную тренировку, в ходе которой будут отрабатываться алгоритмы внесения данных в партийное мобильное приложение "Наблюдатель".

На семинаре тем, кто будет работать на избирательных участках в единый день голосования, рассказали том, что изменилось в организации процесса наблюдения по сравнению с предыдущими годами, как обеспечивается легитимность голосования, как защитить права избирателей и кандидатов. "Наша с вами задача - соблюдение закона. <...> И мы должны обеспечить прозрачность и легальность голосования. В среднем два-четыре наблюдателя будут представлять партию на избирательных участках по всей стране. Их задача - строгое следование законам и нормам, которые определяют сам процесс наблюдения", - сказал Перминов.

Секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина отметила, что весной этого года были приняты изменения, корректирующие процедуру наблюдения за выборами по стране в целом и учитывающие условия проведения выборов в новых регионах. Помимо этого, появилась возможность вести списки избирателей в электронном виде, создавать экстерриториальные участки. Это особенно актуально для новых регионов, жители которых имеют возможность принять участие в голосовании независимо от того, в каком субъекте РФ находятся. "Мы можем только приветствовать эту тенденцию, мы знаем, что вы этой работой занимаетесь, обучаете. Это совершенно правильно", - сказала Бударина, отметив, что "Единая Россия" является лидером по количеству наблюдателей.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.