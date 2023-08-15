Медведчук считает, что число выехавших и оставшихся на Украине граждан скоро сравняется

После осени общее количество выехавших украинцев превысит число фактических жителей, прогнозирует политик

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Число украинцев, вынужденных уехать из страны из-за действий киевского режима, вскоре сравняется с числом оставшихся. Такое мнение выразил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"При таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся. И киевским властям нечего противопоставить этому процессу - они создают людям невыносимые условия для жизни", - написал политик в статье на платформе "Смотрим".

Он пояснил, что, по расчетам, основанным на официальных данных, на начало текущего года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн. "То есть почти полстраны уже выехало", - подчеркнул политик. По его словам, эта тенденция продолжается - за последние полгода из страны выехали еще 188 тыс. человек.

"Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны. Ведь поверивших ему украинцев [президент Украины Владимир] Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну - в долги. <...> Зеленский не столько продает страну, сколько убивает. А граждане, которых он предал, спасаются как могут", - резюмировал Медведчук.