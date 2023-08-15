В Херсонской области начали спецподготовку наблюдателей к работе в прифронтовой зоне

Представитель регионального минздрава рекомендовал при организации общественного наблюдения предусмотреть формирование аптечек

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России и Минздрава Херсонской области начали проводить специальные курсы для общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в опасной 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, передает корреспондент ТАСС из аудитории.

Перед занятием руководитель штаба общественного наблюдения на выборах Владимир Овчаренко провел лекцию о правилах работы наблюдателей. Затем сотрудник МЧС России продемонстрировал работу огнетушителя, рассказал, где в здании прятаться при обстреле и как выбраться в случае пожара.

"Проводить такие занятия очень важно, поскольку в Херсонской области не осталось мест, куда бы не долетели вражеские снаряды. Правилами безопасности должны владеть как можно больше людей", - отметила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Виктория Величко.

Представитель Минздрава рекомендовал при организации общественного наблюдения предусмотреть формирование аптечек. При этом он отметил, что до 75% летальных случаев при боевых действиях связаны с кровотечениями. Наблюдателям он рекомендовал заранее продумать пути эвакуации раненых. Также он показал им, как изготовить жгут из подручных средств.

В Геническе 3 августа открыли первый в новых регионах России штаб общественного наблюдения. Общественные наблюдатели Херсонской области в Единый день голосования 10 сентября будут работать на участках, в том числе расположенных в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, поэтому они пройдут курс специальной подготовки со специалистами МЧС России.