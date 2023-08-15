Эксперт: НАТО хочет создать "еще одну Украину" в Азии, чтобы нарушить развитие региона

Эта тенденция направлена не только на сдерживание Китая, но и, в частности, на то, чтобы заблокировать нормальные обмены между странами всего азиатского региона, отметил директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй

ШАНХАЙ, 15 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. НАТО хочет создать "еще одну Украину" в Азии, чтобы нарушить перспективы развития всего азиатского региона. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС директор Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн Шаолэй.

"НАТО хочет создать еще одну Украину в Азии. Эта тенденция направлена не только на сдерживание Китая, но и, в частности, на то, чтобы заблокировать нормальные обмены между странами всего азиатского региона и нарушить перспективы развития всего азиатского региона. Нет никаких сомнений в том, что ни Китай, ни любая страна в азиатском регионе, желающая сохранить независимость и мир, не допустит, чтобы такая попытка увенчалась успехом. Факты показывают, что ни один здравомыслящий политик в мире не может позволить НАТО разрушить будущее всего мира", - считает эксперт.

Комментируя прозвучавшее во вторник обращение к участникам XI Московской конференции по международной безопасности президента РФ Владимира Путина, касающееся возможной интеграции НАТО с AUKUS (Австралия, Великобритания, США), эксперт указал на то, что такая попытка расширения основана на узких интересах определенных сил. "Президент Путин прав, что попытки расширения НАТО в Азии основаны на узких интересах правых политических сил и военно-промышленного блока, а также на историческом опыте крестовых походов, чтобы вернуться к эпохе разделения мира эксклюзивными идеологиями", - полагает Фэн Шаолэй.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз.