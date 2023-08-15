15 августа, 13:48

В Генштабе ВС РФ заявили, что США хотят заставить страны поставить Киеву советское оружие

Речь идет о Вьетнаме, Таиланде и Камбодже, отметил начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на Вьетнам, Таиланд и Камбоджу, чтобы эти страны поставили имеющееся у них советское вооружение Украине. Об этом заявил начальник Главного управления (ранее - Главное разведывательное управление) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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"Белый дом оказывает целенаправленное воздействие на Вьетнам, Камбоджу и Таиланд, добиваясь от них поставок Киеву бронетехники и боеприпасов советского производства", - заявил Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, это обусловлено стремлением США к затягиванию конфликта на Украине.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства. 

Теги:
УкраинаКамбоджаТаиландРоссияВьетнам
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