Замминистра обороны России обсудил с министром обороны Киргизии региональную безопасность

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества стран в военной области, отметили в Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на полях XI Московской конференции по международной безопасности обсудил с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по обстановке в Центральноазиатском регионе, обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества России с Киргизией в военной области, особое внимание уделено вопросам функционирования объединенной российской военной базы на территории республики", - сказали в российском военном ведомстве.