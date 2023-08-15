Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха

Как сообщили в МИД РФ, стороны сделали особый акцент на необходимости практической реализации ранее согласованных шагов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили вопросы практической реализации ранее согласованных шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

"Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня. Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе - разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

В ведомстве добавили, что была "подчеркнута безальтернативность выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана". "Министры выразили общее мнение о контрпродуктивности попыток подменять конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями", - отметили в российском дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.