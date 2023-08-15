15 августа, 15:04

Представители минобороны России и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества

Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, отметили в МО РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил вопросы военного сотрудничества с помощником министра обороны Королевства Саудовская Аравия Талялем бен Абдаллой аль-Утейби на полях XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны. Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие сотрудничества России и Саудовской Аравии в военной сфере", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияСаудовская Аравия
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