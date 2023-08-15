Среди них - деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке и рассказал им о планах развития столицы.

"Много знакомых лиц, мы с вами не первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием "Москва". Спасибо вам!" - отметил Собянин.

Во встрече приняли участие доверенные лица и члены штаба - известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели, среди которых победители конкурса "Лидеры цифровой трансформации", представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, общественных советников, волонтеры, активисты "Единой России", депутатский корпус.