Председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил об отработке корректируемых ФАБ-500

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Российская авиация обеспечивает огневое поражение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих позиции сил РФ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По Урожайному: уровень отработки российской фронтовой и штурмовой авиацией просто зашкаливает, такого плотного огня с небес [на украинских военнослужащих] на запорожском фронте еще не было. В том числе отрабатывают корректируемые ФАБ-500, точные попадания по технике исчисляются десятками", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.