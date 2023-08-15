15 августа, 15:37

Замминистра обороны России и заместитель начальника Генштаба Ирана обсудили вопросы ВТС

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки, сообщили в МО РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Азиз Насирзаде в рамках XI Московской конференции по международной безопасности обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере. 

Теги:
ИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация