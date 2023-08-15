Медведев заявил, что Украине нужно отказаться от Киева при уступках спорных территорий

Зампред Совбеза РФ прокомментировал заявление начальника штаба генсека НАТО Стиана Йенссена, допустившего вхождение в альянс Украины в случае территориальных уступок в пользу России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украине в случае отказа от спорных территорий для вступления в НАТО нужно будет отказаться даже от Киева. Такое мнение выразил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя слова начальника штаба генсека НАТО Стиана Йенссена, заявившего, что Украина может стать членом альянса в случае территориальных уступок в пользу РФ, политик написал: "А что? Идея любопытная". "Вопрос только в том, что все якобы их территории - в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", - добавил он.

"Ну а столицу им [украинским властям] придется перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом", - уточнил Медведев.

Йенссен ранее заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России.