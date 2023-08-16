Задачей подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Служба внешней разведки Великобритании MI-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 боевиков украинских нацформирований. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, Киев в июле отдал указания СБУ, ГУР и Минобороны Украины максимально и оперативно содействовать представителям британской разведки MI-6 и Специальной авиадесантной службы британских ВС в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, которые имеют значительный боевой опыт на "восточном фронте". Указание было передано по просьбе Лондона. "Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что подготовленный британскими спецслужбами украинский диверсионно-карательный отряд отправится в Африку во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил в город Омдурман.

"Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР Минобороны Украины В. Ю. Пращука", - добавил источник.

Пращук родился в Винницкой области Украины в 1980 году. Он окончил Харьковский экономико-правовой университет и Национальную академию госуправления при президенте Украины. В 2014-2016 годах в качестве командира диверсионно-разведывательной группы принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. В 2015 году он поступил на службу в 73-й морской центр специального назначения и до 2017 года служил в ГУР МО ВСУ. Привлекался к участию в совместных спецоперациях ГУР и британской разведки в Зимбабве. Уволился в запас в 2019 году. Затем избирался в Верховную раду. К началу спецоперации являлся офицером резерва ГУР.