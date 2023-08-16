16 августа, 05:49
Военная операция на Украине

Захарова назвала слова представителя НАТО по вопросу вступления Украины в альянс вбросом

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Эти заявления преследуют определенные политические цели, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заявление начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможности вступления Украины в альянс являются вбросом, преследующим определенные политические цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Дипломат обратила внимание на ранее прозвучавшее заявление Йенсена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. По его мнению, "решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО".

"Речь идет о некоем пробросе, о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели", - сказала Захарова, комментируя заявление Йенсена.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация