В СФ заявили, что Россия уверенно выигрывает войну беспилотников у коллективного Запада

Как отметил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, РФ быстро научилась предупреждать и обезвреживать попытки проведения террористических атак

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия очень быстро научилась предупреждать и обезвреживать попытки проведения террористических атак с помощью беспилотников и уверенно выигрывает войну дронов у коллективного Запада. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Россия уверенно выигрывает войну беспилотников, причем не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада - именно там создаются все технологии и стратегии противостояния и войны против России", - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив, что украинский режим и ВСУ в последнее время активизировали свои попытки проведения диверсионной и террористической деятельности на территории России посредством БПЛА.

Парламентарий обратил внимание на то, что ежедневные сообщения о предотвращении Россией попыток проведения подобных терактов теряются в информационных новостных потоках. "Спецслужбы могут предотвратить 99 терактов из 100, но эти новости общественность просто проигнорирует, особенно в череде текущих новостных потоков. Однако если сотый теракт все-таки произойдет, общественность и СМИ поднимут его активное обсуждение с негативным акцентом, и по крайней мере в информационном поле диверсия свои плоды принесет. Так происходит и с украинскими беспилотниками - каждый день в рутине информационных потоков поступают новости о том, что спецслужбы РЭБ, подразделения ПВО, военная авиация России обезвредили и уничтожили очередные беспилотные летательные аппараты. Но, как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит", - констатировал Бондарев.

Глава оборонного комитета СФ подчеркнул, что Вооруженные силы России и спецслужбы продолжают совершенствование методов обнаружения, противодействия и обезвреживания любых беспилотных летательных аппаратов. "На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" широко продемонстрированы достижения военно-промышленного комплекса России по обеспечению национальной безопасности и повышению обороноспособности страны", - заключил парламентарий.