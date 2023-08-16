Захарова заявила, что политика Санду направлена на разрушение Молдавии

Официальный представитель МИД РФ назвала процессы, которые происходят в республике, "неестественными"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Политика президента Молдавии Майи Санду направлена на разрушение республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Отвечая на вопрос, вернутся ли когда-либо отношения Москвы и Кишинева на прежний уровень, дипломат сказала: "Конечно, безусловно. Я вам могу привести аргумент, почему. <...> Те процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, являются неестественными, искусственно созданными, рукотворными, придуманными Майей Санду и ее режимом".

"Все, что делает Майя Санду и ее так называемые соратники, - это разрушение в первую очередь Молдавии. Это не против России и российского общества делается, это против в первую очередь народа Молдавии. И народ это понял, понимает и пытается этому сопротивляться", - констатировала официальный представитель российского дипведомства.

Захарова отметила, что Санду - это человек, который "был приведен [к власти] таким же образом, как приводились люди, режимы, политические деятели в большом количестве территорий, - западными руками, на западные деньги". "[Приведена] для того, чтобы создать иллюзию некой конфронтационности Молдавии с Россией", - добавила она.

Между тем, подчеркнула дипломат, у народов двух стран нет и не было предпосылок, которые говорили бы о "каких-то глубинных противоречиях". "Но Майя Санду с ее разрушительной командой делает все, чтобы создать такую иллюзию", - заметила Захарова.

По ее словам, "репрессивный маховик" в Молдавии уже набирает оборот, сопоставимый с действующим на территории Украины. "Я думаю, что народ Молдавии не позволит себя столкнуть в эту же черную дыру [в которую столкнули Украину]", - заключила официальный представитель МИД РФ.