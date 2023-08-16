16 августа, 07:13
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что Урожайное стало для ВСУ "огневым мешком"

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Потери противника там достигли нескольких сотен, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Село Урожайное стало для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "огневым мешком", потери противника здесь оцениваются в нескольких сотен человек.

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Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Урожайное стало для ВСУ огневым мешком, в котором украинскую группировку перемалывает наше тяжелое вооружение. Там колоссальные потери. Чуть более чем за двое суток количество убитых украинских солдат насчитывает несколько сотен. Разбитый населенный пункт усеян телами", - сказал советник.

Он уточнил, что в районе Урожайного сейчас ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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