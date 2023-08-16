Памфилова сообщила о подаче более 612 тыс. заявок на участие в ДЭГ

На выборы различного уровня своих кандидатов выдвинули 23 из 25 партий, отметила глава ЦИК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) хотят принять более 600 тыс. жителей регионов, в которых в сентябре пройдут выборы, еще более 80 тыс. человек хотят голосовать по месту пребывания. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 612 860 заявок, в "Мобильном избирателе" - 83 331 заявка", - сказала Памфилова.

По ее словам, на выборы различного уровня своих кандидатов выдвинули 23 из 25 партий, представители 20 партий зарегистрированы.

"Что касается участия политических партий в выборах, по состоянию на вчерашний день из 23 партий (выдвинувший своих кандидатов) представители 20 партий были зарегистрированы. В прошлый раз мы говорили, что это представитель 21 партии. Убыл один кандидат по собственному желанию", - сказала она на заседании ЦИК России.