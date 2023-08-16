ЦИК принял 11 сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании

Глава избиркома Памфилова Элла призвала коллег четко, оперативно, тщательно, непредвзято и честно работать с каждым запросом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Всего 11 сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании поступило в информационно-справочный центр ЦИК России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается возможных нарушений на выборах, то на сей момент у нас всего 11 сообщений поступило в центр. Это не должно нас успокаивать, поскольку самый напряженный, нервный период будет в дни голосования. Мы должны быть к этому готовы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она подчеркнула, что с каждым обращением Центризбирком тщательно разбирается. Глава ЦИК призвала коллег четко, оперативно, тщательно, непредвзято и честно работать с каждым запросом.

Также на заседании Памфилова отметила, что Центризбирком постоянно совершенствует прямую связь с избирателями и всеми участниками избирательного процесса. В этом году, по ее словам, была изменена архитектура работы информационно-справочного центра ЦИК России - к нему подключены теперь все избирательные комиссии субъектов Федерации. Справочную информацию по телефону горячей линии можно получить как в автоматическом режиме, так и пообщавшись со специалистом Центризбиркома или при необходимости со специалистами региональных избиркомов.

Как отметила Памфилова, такая обратная связь уже имеет эффект. "С начала избирательной кампании поступило 3 162 звонка, четверть из которых 876 содержали вопросы, по которым информация была предоставлена сразу в автоматическом режиме нашим роботом, нашей любимой Сашенькой. Он (робот - прим. ТАСС) уже не первый год тоже работает, немного даже очеловечился, научился полностью адекватно реагировать на звонки. Более 2 тыс. сообщений были приняты специалистами контакт-центров, почти все они касались текущих избирательных кампаний", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в аналогичный период прошлого года контакт-центром было принято в три раза меньше сообщений. "Наш сервис очень востребован. Будем его дальше развивать", - добавила глава ЦИК.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.