Консульский отдел посольства России в Молдавии возобновит работу 17 августа

Перерыв в работе делали после требования Кишинева сократить штат дипломатов на 45 человек

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Российское консульство в Кишиневе возобновит работу после перерыва, связанного с требованием правительства Молдавии сократить штат дипломатов на 45 человек.

"Консульский отдел посольства России в Республике Молдова возобновляет прием граждан по всем консульским вопросам с 17 августа 2023 года", - сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Ранее МИД Молдавии уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.