В Крыму откроют 15 избирательных участков для выборов в новых регионах РФ

Крымчане смогут проголосовать за депутатов, которые войдут в законодательные органы власти ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. В Крыму откроют 15 избирательных участков для выборов депутатов в законодательные органы власти ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте Избиркома Крыма.

"Приняты решения об образовании на территории Республики Крым 15 экстерриториальных избирательных участков для проведения выборов депутатов законодательных органов власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. На экстерриториальных избирательных участках смогут проголосовать граждане, обладающие активным избирательным правом на территории указанных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также в регионе с 30 августа по 4 сентября будет работать горячая линия по вопросам голосования на экстерриториальных избирательных участках - 8 (978) 100-65-25.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.