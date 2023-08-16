В ОП заявили о планах представить в ООН книгу о преступлениях украинских неонацистов

Максим Григорьев отметил, что все данные передаются в СК России, чтобы "это расследовать уже в официальном формате"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Книга члена Общественной палаты (ОП) РФ, председателя международного трибунала по Украине Максима Григорьева "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" будет переведена на английский язык, ее планируется показать в ООН и представительствах России за рубежом. Об этом сообщил Григорьев на пресс-конференции, где презентовали издание.

"Мы в ближайшее время представим книгу на английском языке и, конечно, будем делать все, чтобы представить ее с помощью Министерства иностранных дел РФ на площадке ООН, на других международных площадках. Также будем просить наши загранпредставительства, чтобы книгу масштабно показывали", - сказал Григорьев.

Он отметил, что книга, написанная в соавторстве с зампредом комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным, представляет собой промежуточные результаты работы общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. "Мы начали нашу деятельность с прошлого года, работаем в районах боевых действий и опрашиваем непосредственно пострадавших и свидетелей этих преступлений. Задокументировано более 600 преступлений. Люди говорят об этих преступлениях открыто, не скрывая своих имен и фамилий. Это люди, непосредственно пострадавшие", - сказал Григорьев. Также, по его словам, в книге есть свидетельства пострадавших от разрывов мин, пыток, зафиксированы обстрелы территории, которая находится еще под контролем ВСУ.

Член ОП РФ подчеркнул, что все эти данные передаются в Следственный комитет РФ, чтобы "это расследовать уже в официальном формате". Как отметил Григорьев, документов очень много, уже набран материал на половину следующего издания. Он также сообщил, что в ближайшее время выйдет доклад ОП РФ по этой тематике.

По словам заместителя руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Футо, это издание - основа будущего трибунала в отношении украинского нацистского режима. "Количество обращений, которые поступают к уполномоченному, свидетельствуют о том, что, к сожалению, это будет не последняя книга, <...> эта работа длительная", - сказал Футо.

Он подчеркнул, что очень важно перевести эту книгу на иностранные языки. "Наша встреча с представителями Международного Красного Креста показывает, что они стали проявлять интерес к таким фактам, они просят конкретно фактуру по нарушениям. Они хотят проводить интервью с нашими военнопленными, в отношении которых применялись пытки", - сказал Футо. По его словам, международные эксперты хотят получать факты и доказательства преступлений и в отношении мирного населения.