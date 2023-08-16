16 августа, 09:34
Военная операция на Украине

Комитет СФ готов поддержать законопроект о штрафах за публикацию видео атак ВСУ по РФ

С такой инициативой ранее выступил Госсовет Крыма

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству готов поддержать инициативу Госсовета Крыма о введении штрафов до 300 тыс. рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом ТАСС заявил глава комитета Андрей Клишас.

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"В любом случае инициативу Крыма по этой теме наш комитет готов поддержать", - сказал сенатор.

Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов сообщил о том, что Госсовет выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тыс. рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны ВСУ по территории России. Такой размер штрафа предлагается установить для юридических лиц. Для физических лиц штраф составит для 30 тыс. рублей при однократном совершении такого нарушения, для государственных и муниципальных служащих - до 100 тыс. рублей. Предполагается, что при повторном нарушении штраф будет увеличен. 

Теги:
УкраинаРоссияКлишас, Андрей АлександровичВоенная операция на Украине
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