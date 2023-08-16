Представители военных ведомств России и Сирии обсудили ситуации в республике и на Украине

Согласно заявлению Минобороны РФ, встреча подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил вопросы безопасности в Сирии и ситуацию на Украине с министром обороны арабской республики Али Махмудом Аббасом в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями и оценками по ситуации в Сирии и на украинском направлении. Отмечена важность продолжения тесного взаимодействия, направленного на поддержание стабильности в Сирийской Арабской Республике", - сказали в российском военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом.